ABD'de Müslümanlar Kovid-19 nedeniyle 'arabada' bayramlaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralı çerçevesinde toplu bayram etkinliklerinin yapılmadığı ABD'de bu yıla "arabada bayramlaşma" (drive thru) damgasını vurdu.Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu.Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslümanın uzaktan bayramlaşma mekanı oldu.Merkeze araçlarıyla gelip uzun bir araç kuyruğu oluşturan Müslümanlar, çocuklara bayram hediyelerinin dağıtıldığı etkinlikte bayram neşesini yaşadı.Öte yandan New York/New Jersey bölgesinde de "Darul-Islah" Camisi çevresinde "araçta bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey'de Bergen Camisi'nde organize edilen etkinlikte bir konser icra edildi.ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ibadet mekanlarının açılması yönünde eyalet valilerine çağrıda bulunmuştu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralı çerçevesinde toplu bayram etkinliklerinin yapılmadığı ABD'de bu yıla "arabada bayramlaşma" (drive thru) damgasını vurdu.Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu.Amerika Diyanet Merkezine yoğun ilgiBaşkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslümanın uzaktan bayramlaşma mekanı oldu.Merkeze araçlarıyla gelip uzun bir araç kuyruğu oluşturan Müslümanlar, çocuklara bayram hediyelerinin dağıtıldığı etkinlikte bayram neşesini yaşadı.Öte yandan New York/New Jersey bölgesinde de "Darul-Islah" Camisi çevresinde "araçta bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey'de Bergen Camisi'nde organize edilen etkinlikte bir konser icra edildi.ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ibadet mekanlarının açılması yönünde eyalet valilerine çağrıda bulunmuştu.