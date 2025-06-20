20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
19:00
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

ABD'de Los Angeles Dodgers Takımı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerini stada almadığını açıkladı

Los Angeles Dodgers, ICE yetkililerinin stadyuma girişini engelledi; kentte göçmenlik karşıtı protestolar ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

calendar 20 Haziran 2025 12:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABD'de Los Angeles Dodgers Takımı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerini stada almadığını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Dodgers Beyzbol Takımı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin stadyuma girişine izin vermediklerini açıkladı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoların etkileri sürüyor.

Los Angeles Dodgers'ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ICE yetkililerinin stadyumun park yerine erişim talebinde bulunduğu ancak bu isteğin kabul edilmediği belirtildi.


Öte yandan bu iddiayı yalanlayan ICE, yetkililerin stadyumda olmadığı açıklamasını yaptı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise yüzleri maskeli federal yetkililerin stadyumun girişinde olduğu bilgisinin sosyal medyada yayılmasının ardından, ICE karşıtı döviz taşıyan protestocuların alanda toplanmaya başladığı belirtildi.

- Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafız'ı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.