A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda'ya konuk

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen milliler, grubuna galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor.
Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.
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