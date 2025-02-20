A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda'ya konuk

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 21 Şubat Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda'ya konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2025 13:49

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. 

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen milliler, grubuna galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery