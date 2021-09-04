9 yıl önceki paylaşıma Federasyon'dan uyarı geldi

İngiltere Futbol Federasyonu, Middlesbrough oyuncusu Marc Bola'ın 9 yıl önce 14 yaşındayken yaptığı paylaşım nedeniyle uyarı verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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9 yıl önceki paylaşıma Federasyon'dan uyarı geldi
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04 Eylül 2021 09:35
Middlesbrough'un defans oyuncusu Marc Bola, 9 yıl önce çocuk yaşta yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle uyarı aldı.

23 yaşındaki Middlesbrough oyuncusu Marc Bola, 14 yaşındayken bir sosyal medya paylaşımında "hakaret, taciz edici, uygunsuz" ifadeler kullandığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan resmi uyarı aldı. Bola'nın yaptığı iddia edilen paylaşım 14 Nisan 2012'de yapılmıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında da West Ham'dan Jarrod Bowen 15 yaşındayken yaptığı iddia edilen paylaşımda ırkçı terimler kullanması nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından uyarı almıştı.


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