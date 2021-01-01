"76ers, Harden için Simmons takasına hazırlanıyordu!" iddiası

ESPN'den Brian Windhorst ve Tim MacMahon, Phildelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, Houston Rockets ekibinin James Harden takası için "kesinlikle" gönderilmeye hazırlandığını iddia ettiler.



76ers ve Rockets, Brooklyn Nets ile bir anlaşmaya varılmadan önce Harden için Simmons merkezli bir takas hakkında ciddi görüşmelerde bulunmuşlardı.



MacMahon, "Ben Simmons kesinlikle masadaydı" ifadesini kullanırken, Windhorst şu şekilde konuştu:



"Olayla ilgili bilgi sahibi kişilerle konuştum ve onlara göre, Ben Simmons için takasa hazırlanılıyordu. Takas edilmesi bekleniyor muydu bilmiyorum, ancak takas edilmeye hazırlanılıyordu. Bu işlem için hazır tutuluyordu. Ona takas edileceğini söylememişlerdi."



"76ERS, BROOKLYN'E İZİN VERDİ!"



Windhorst'e göre, Rockets'ın uzun süredir Nets yerine Simmons karşılığında bir takası tercih ettiğine inanıldığından ötürü, bu Brooklyn'i böylesine yüklü bir karşılık göndermeye zorlamış olabilir:



"Bugün Philadelphia'nın 'James Harden'ı alıyor muyuz, almıyor muyuz?' noktasında karar vermesi gereken bir an vardı. Benim kuşkum, bunu pas geçip Brooklyn'in onu almasına izin vermiş olmaları üzerine."



MacMahon, 76ers içinde Simmons'ı Harden için takas edip etmeme konusunda fikir birliği eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi.



"BEN, KALDIĞI İÇİN ÇOK MUTLU!"



Ayrıca ESPN'den Marc J. Spears, "Ben'e yakın biri bana mesaj attı ve takas edilmediği için çok mutlu olduğunu söyledi. Philly'de olmak istiyor. Orada şampiyonluk kazanabileceklerine inanıyor." ifadelerini kullandı.



Spears ve MacMahon, koç Doc Rivers'ın da muhtemelen Simmons'ı tutmak istediğini belirttiler.



