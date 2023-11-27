3 bant bilardoda şampiyon Burak Haşhaş

Çekya'nın Ostrava şehrinde gerçekleşen Grand Prix 3 bant U21 turnuvasında Burak Haşhaş, şampiyonluğa ulaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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3 bant bilardoda şampiyon Burak Haşhaş
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27 Kasım 2023 15:54
Çekya'nın Ostrava şehrinde gerçekleşen Grand Prix 3 bant U21 turnuvasında Burak Haşhaş şampiyon oldu.

Milli sporcu Burak Haşhaş çeyrek finalde Hollandalı Luca Philipoom'a karşı 30 ıstakada 35-19, yarı finalde İspanyol Marcos Morales'e 19 ıstakada 35-9 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde bir diğer Türk sporcu Selahattin Özkul ile karşılaşan ve 30 ıstaka sonunda 35-26 kazanarak şampiyon olan Burak Haşhaş bu sene ilki yapılan Longoni Grand Prix'in ilk kazananı olarak tarihe geçti.

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