28 Haziran Pazar iddaa tahminleri

Pazar günü futbolun heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler, iddaa ile kazanmaya devam ediyor. Sporx iddaa ekibi, pazar günü oynanacak maçlar için yine özel çalışmasını yaptı ve sizler için kazandıracak tahminleri seçti. Günün öne çıkan maçları öncesi son durumları, muhtemel 11'leri ve tahminlere göz atmadan kupon yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Hafta sonu bülteninde kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibinin pazar tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz.



Not: 18:00'deki Leicester City - Chelsea ve 20:30'daki Newcastle United- Manchester City maçları TRT Spor'da şifresiz izlenebilecek.



BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Ankaragücü maçında kazanan Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybı yaşamasının ardından avantajlı konuma geçtiği. Ancak bu avantajlarını sürdürebilmeleri için bu hafta da kazanmaları gerekiyor. Gaziantep FK maçında puan kaybı yaşayarak ağır yara alan Galatasaray, Mariano ve Ahmet Çalık'ı gördükleri kartlar, Radamel Falcao'yu ise sakatlık nedeniyle kaybetti. Marcao, Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Adem Büyük'ün de forma giyemeyeceği maçta Galatasaray'ın işi gerçekten kolay değil. Başakşehir'in sahasında kazanarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ancak Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir sezonun ilk maçında olduğunda gibi ilk yarı temkinli oynayacaktır ve bu nedenle ilk 45 dakikada beraberlik bizleri şaşırtmamalı.



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba



Galatasaray: Okan, Linnnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer, Seri, Feghouli, Belhanda, Emre, Onyekuru



Ç.RİZESPOR - DENİZLİSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta hem Çaykur Rizespor hem de Denizlispor, kötü oyunun yanı sıra farklı mağlubiyetler alarak hayal kırıklığı yaşadılar. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf moral olarak da iyi bir hava yakalayabilir. Ancak hem Çaykur Rizespor'un hem de Denizlispor'un her hafta değişiklik gösteren performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Denizlispor için bu deplasmanda 1 puan iyi sayılabilir ama Çaykur Rizespor mutlak galibiyet istiyor. Kritik mücadele için 2-3 gol seçeneği ideal tercih olacaktır. Dileyenler ilk yarı 0 seçeneğine de yönelebilirler. İlk yarıda dengenin bozulacağını düşünmüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Rizespor: Tarık, Morozyuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda



Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan



SİVASSPOR - KAYSERİSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Kayserispor geçen hafta Gençlerbirliği'ni yenerek havlu atmadığını gösterdi. Kayserispor için henüz hiçbir şey bitmedi ve alacakları puan ya da puanlarla daha da iyi duruma gelebilirler. Ancak Konyaspor deplasmanında puan kaybı yaşayan Sivasspor, bu hafta kazanmak için daha cesur olacaktır. Sivasspor zaman zaman oyun olarak durgunluk yaşayarak maçlarda skor üretmekte zorlanabiliyor ama bu hafta kazanacaklarını düşünüyorum. Sivasspor evinde oynayacağı maçta tek farkla galibiyete ulaşacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare



Kayserispor: Lung, Situm, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic



GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında 3-1'den dönüp 3-3 berabere kaldı ama bu sonuç, ister isteme galibiyet gibi kutlandı. Ligin devlerinden Galatasaray'a karşı pes etmeyen Gaziantep FK bu hafta da maça yüksek özgüvenli çıkacak. Ancak Antalyaspor da Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin ardından yere daha sağlam basıyor. Bol pozisyonlu ve zevkli geçecek maçta iki takım da bizlere goller izletecektir. 2,5 Üst tercihini kuponlarda rahatlıkla değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Sousa, Morais, Maxim, Kayode, Muhammet



Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudrashov, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic



MİLAN - ROMA



HAKAN CELEP: Milan, pandemi arasından sonra çıktığı maçta Lecce'yi 4-1 mağlup ederek moral buldu. Roma ise sahasında Sampdoria'yı 2-1 yendi.



Her iki takım da Avrupa hedeflerini sürdürebilmek için kazanmak zorunda. Milan, bu sezon tam iyi derken kötü bir performansla şaşırttı; tam kötü derken iyi bir performansla hayrete düşürdü. Roma'da da benzer bir durum var ama onların en kötüsü, Milan'a göre daha iyiydi. Milan, bu sezon iç sahada yalnızca 4 kez kazanabildi ama seyircisiz atmosfer daha farklı olacaktır.



Açıkçası 3 sonuca da açık bir maç. Ne olursa olsun şaşırtmayacaktır. Bu maç için tercihimiz, iki takımın da gol atacağı yönünde olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; Rebic.



Roma: Mirante; Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Veretout, Diawara; Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.



NAPOLİ - SPAL



HAKAN CELEP: İtalya Kupası'nı kazanarak moral bulan Napoli, bu sezon abone olduğu ilk 4'ün çok uzağında kaldı. Henüz 11 hafta daha kalmış olsa da dördüncü sıradaki Atalanta'nın tam 12 puan arkasına düştüler. Fakat, Gattuso idaresi altında daha mücadeleci bir takım haline geldiler. SPAL ise 19. sırada ve ligin kalitesinin çok altındalar. Oynadıkları 27 maçta 19 yenilgi aldılar. Kalan haftalarda da durumu düzeltmeleri çok zor olacak.



Serie A'da son 7 maçının 6'sını kazanan bir Napoli ve son 7 maçının 6'sını kaybeden bir SPAL var. Sonuç çok açık...



MUHTEMEL 11'LER



Napoli: Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; Demme, Zielinski, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.



SPAL: Letica; Bonifazi, Vicari, Cionek; D'Alessandro, Valdifiori, Missiroli, Fares; Valoti, Castro; Petagna.



PARMA - INTER



HAKAN CELEP: Ennio Tardini'de Parma, Inter'i konuk edecek. İlginç bir şekilde Parma, Inter'e karşı oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet aldı ve 2 kez de berabere kaldı. Tarihsel durum bu olabilir ama Inter, bu sezon önceki sezonlara oranlara çok daha farklı ve kaliteli bir takım.



Yine de bu kaliteleri Sassuolo karşısında 3 puana yetmedi ve 6 gollü maçtan 1 puanla çıktılar. Kaybedilen 2 puan dışında savunmanın en kaliteli oyuncusu Milan Skriniar'ın da kırmızı kart görmesi adeta tuz biber oldu.



Sezon başından bu yana şampiyonluk idealiyle yanıp tutuşan Inter'i, zirvenin 8 puan uzağına düşmesi nasıl etkiledi göreceğiz. Parma ise çok tecrübeli kadrosuyla ligde 8. sıraya kadar yükseldi ve kümede kalma hedeflerini yerine getirdiler. Geçen hafta da Genoa'yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek kalitelerini gösterdiler.



Parma, Ennio Tardini'de skoru kilitlemeye çalışan, katı savunmasıyla öne çıkan ve kontrataklarla vuran bir takım. Inter gibi 3'lü oynayan Lazio, Parma deplasmanından ancak ve ancak 1-0 ile çıkabilmişti. Bu maçta da skorun kilitlenmesini bekliyorum. İlk Yarı 1.5 alt, en ideal seçenek.



MUHTEMEL 11'LER



Parma: Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno ALves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barilla; Kulusevski, Cornelius, Karamoh.



Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.



ESPANYOL - REAL MADRİD



HAKAN CELEP: Lider Real Madrid, pandemi arasından adeta fişek gibi geri döndü. 4 maçta 4 galibiyet aldılar ve zirveyi Barça'dan devraldılar. Ligin son sırasında yer alan Espanyol ise pandemi sonrası Alaves'i yendikten sonra 3 maçta 2 mağlubiyet alarak son sıraya demirledi. Espanyol için 'ışık' 8 puan uzakta ama giderek de uzaklaşıyor.



Real Madrid çok formda ve ondan ötesi çok motive. Şampiyonluğa odaklandıklarını her maçta görüyoruz. Espanyol da geçmişten bu yana Real Madrid'e karşı şansı tutmayan bir takım. Espanyol'a karşı son 15 maçın 14'ünü kazanan Real Madrid, en son 2018 yılının şubatında yenildi. O maç dışındaki son 8 maçta hem ilk yarıları, hem de ikinci yarıları önde bitirdiler. Bu nedenle ilk yarı ve ikinci yarı Real Madrid diyoruz.



MUHTEMEL 11'LER



Espanyol: Diego Lopez; Avia, David Lopez, Naldo, Pedrosa; Embarba, Iturraspe, Marc Roca, Darder; Campuzano, Calleri.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Modric; Bale, Hazard, Vinicius; Benzema.