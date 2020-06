25 Haziran Perşembe iddaa tahminleri

CHELSEA - MANCHESTER CITY

SOUTHAMPTON - ARSENAL

BURNLEY - WATFORD

EIBAR - VALENCIA

REAL BETIS - ESPANYOL

Tutkumuz futbolda zorunlu koronavirüs arası sonrası karşılaşmalar hem hafta içi hem de hafta sonu oynanıyor. Bu hafta içi bizleri yine keyifli maçlar bekliyor. 25 Haziran Perşembe günü, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa'nın iki önemli futbol ülkesinde dikkat çeken maçlar var. Sporx iddaa ekibi, kuponlarınızı oluşturmadan önce sizlere biraz olsun yardımcı olabilmek adına seçimlerini yaptı. Şimdi sizleri ekibimizin iddaa tahminleriyle baş başa bırakıyoruz.... Bol şanslar...İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Liverpool'un Crystal Palace'ı yenmesinin ardından Manchester City, Chelsea deplasmanında puan kaybederse, Jürgen Klopp ve öğrencileri şampiyonluğunu ilan edecek. Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle oynayamaycağı maçta Manchester City'nin işi hiç kolay değil. Çünkü Chelsea de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor ve onlara da puan ve puanlar gerekiyor.Manchester City, Chelsea'ye göre çok daha iyi bir takım ancak artık pek bir iddiaları kalmadığı için Chelsea maçına konsantre olacaklarını düşünmüyorum. Chelsea biraz iyi olması halinde galibiyet bile çıkartabilir. Ancak taraf bahisi riskini bu maçta almamız gerek yok. Önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak. Ligin ilk yarısında da Manchester City'nin 2-1 kazandığını unutmayalım.Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, PulisicEderson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Foden; Mahrez, Jesus, Sterlingİngiltere Premier Lig'de Southampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal dibe vurdu diyebiliriz. Aranın ardından Manchester City'ye kaybeden Arsenal, hafta sonu da Brighton'a mağlup oldu ve ligde tam anlamıyla havlu attı.Arsenal gibi büyük bütçeli bir takımın 40 puanla 11. sırada olması kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi de ligin ilk yarısında kendi sahalarında 2-2'lik beraber kaldıkları ve 1 puanı son anda kurtardıkları Southampton'a konuk olacaklar. Açıkçası bu sezon bitene kadar Arsenal'in bir maçı kazanacağını iddia etmek kolay değil. 37 puanlı Southampton, bu maçı kazanarak Arsenal'le puanlı eşitlemek ve taraftarını mutlu etmek için her şeyi yapacaktır. Savunmaların pek başarılı olacağını düşünmediğim maçta karşılıklı gol var ve 2,5 Üst tercihlerini değerlendirebiliriz.McCarthy; Valery, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, ObafemiMartinez; Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney; Ceballos, Guendouzi, Saka; Pepe, Nketiah, Aubameyangİngiltere Premier Lig'de Burnley ile Watford karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Manchester City'ye 5-0 kaybeden Burnley, ağır bir mağlubiyet aldı ama şimdilik tehlikeli bölgeden uzak durumdalar, alacakları puan ve puanlarla büyük ihtimal küme düşme korkusu yaşamayacaklar. Hafta içi de ligin ilk yarısında 3-0 yendikleri Watford'u ağırlayacaklar.Kümede kalma savaşı veren Watford, ateş hattından çıktı ama kritik bölgeden sadece 1 puan uzaktalar. Gerard Deulofeu ve Isaac Success olmadan Burnley deplasmanına çıkacak Watford'un mutlaka puan alması gerekiyor ama bu sezon dış sahada sadece 1 kez kazandılar. Watford adına sıkıntılı geçmesini beklediğim maç için önerim 2-3 gol tercihi olacak.Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, RodriguezFoster; Femenia, Kabasele, Dawson, Masina; Capoue, Hughes; Sarr, Doucoure, Pereyra; Deeney3 maçlık galibiyet özlemini 2-0'lık Osasuna galibiyetiyle sonlandıran Valencia, Getafe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan ve 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Eibar'a konuk olacak.Valencia, her ne kadar deplasmanda Real Madrid'e mağlup olsa da uzun süre daha iyi oynayan taraf olarak göze çarptı. Hala UEFA Avrupa Ligi için umutlarını diri tutuyorlar. Bu tip maçlarda hata yapmamaları gerekiyor. Eibar cephesi ise küme düşme hattının yalnızca 3 puan üstünde ve son form durumlarıyla SOS veriyorlar. Valencia galibiyete çok daha yakın olan taraf. Alternatif olarak hemen hemen her maç gol atmayı başaran Eibar karşısında amiyane tabirle 'sakar' diye tarif edebileceğimiz Valencia savunmasını da göz önüne koyunca KG VAR da iyi bir seçenek.: Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas, Cote; Cristoforo, Escalante, Diop, Inui; Charles, Enrich.: Cillessen; Florenzi, Paulista, Guillamon, Costa; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Moreno, Gomez.Real Betis, son 10 maçta sadece 1 kez kazandı ve o maçta da Real Madrid'i 2-1 yendi! Pandemi sonrası oynadığı 3 maçta 1 puan alınca ve onu da evinde Granada'ya karşı 2-2 ile alabilince teknik direktör Rubi'yi 4 gün önce görevden aldı. Betis, bu sezon ilk 6'da bulunması ve belki de ilk 4'ü zorlaması için kurulan kaliteli bir kadroya sahip. Nabil Fekir, Carles Alena, Canales, Guardado, Lainez, William Carvalho, Bartra, Emerson gibi önemli isimleri var. Ancak, ligde 14. sıradalar. Yani Rubi için bu son kaçınılmaz hale gelmişti.Espanyol ise iç sahada aldığı sonuçlarla ligde kalma umudunu diri tutuyordu. Ancak, son 3-1'lik Levante mağlubiyeti, son 8 haftaya girilirken 'hayat çizgisi'nin 5 puan gerisine düşmelerine neden oldu. Şimdi karşılarında 'yaralı aslan' durumundaki Betis var.Betis'in iç saha performansıyla, Espanyol dış saha performansını yan yana koyunca ev sahibinin kazanması gerekiyor ama daha yeni hocasını göndermiş bir takım olarak favori olamıyor. Espanyol ise bu ligin son sırasına demir atmış bir takım. Taraf bahsi ateşten gömlek. Bu iki takımın son 4 maçı berabere bitti. Sistem kuponu yapanlar için beraberlik denebilir. Bu maç özelinde daha güvenilir taraf ise KG VAR!: Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Pedraza; Alena, Rodriguez, Canales; Lainez, Moron, Fekir.: D.Lopez; J.Lopez, Da.Lopez, Cabrera, Vila; Melendo, Sanchez, Roca, Darder, Embarba; Calleri.