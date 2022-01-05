23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi.



Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde 61, 70, 79, 92 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.



Şampiyonanın son gün müsabakalarında dereceye giren güreşçiler şunlar:



61 kilo: 1. Emrah Ormanoğlu, 2. Ahmet Duman, 3. Doğan Kara, 3. Ferhan Kılıç.



70 kilo: 1. Ömer Faruk Çayır, 2. Himmet Bağcan, 3. Burak Sinin, 3. Bilal Akbıyık.



79 kilo: 1. Abdulvasi Balta, 2. Bekir Talip Öveç, 3. Ahmet Doğan, 3. Serhat Çavuşoğlu.



92 kilo: 1. Feyzullah Aktürk, 2. Muhammet Gimri, 3. Alperen Tokgöz, 3. Yunus Emre Yıldız.



125 kilo: 1. Adil Mısırcı, 2. Anıl Berkan Kılıçsallayan, 3. Salimcan Keskin, 3. Paşa Ekrem Karabulut.



Takım sıralamasında Ankara TEDAŞ zirvede



Üç gün süren organizasyonda Ankara TEDAŞ, topladığı 136 puanla takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.



Ankara ASKİ Spor Kulübü 135 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesspor ise 99 puanla üçüncü sırayı elde etti.



Şampiyonada Çanakkale Lapseki Belediyesi sporcusu Feyzullah Aktürk "En Teknik Güreşçi", ASKİ Spor Kulübünden Sezer Akgül de "En Centilmen Antrenör" seçildi.



Dereceye giren sporculara ödüllerini Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer verdi.





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