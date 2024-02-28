NBA'in 2027 All-Star Hafta Sonu'nun Phoenix'te düzenleneceği bildirildi.



Suns'ın sahibi Mat Ishbia, Mayıs 2023'te NBA ve WNBA All-Star maçları için resmi olarak başvuru yapmıştı.



Phoenix, All-Star maçına en son 2009 yılında Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'in ortak MVP olduğu karşılaşmada ev sahipliği yapmıştı.



2025 All-Star Maçı San Francisco'da, 2026 All-Star Maçı ise Inglewood'daki Intuit Dome'da düzenlenecek.





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