13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği'ni 6-4 yenen 2019 Gözde Spor Kulübü şampiyon oldu.
Organizasyonda Nizip Spor Lisesi de üçüncü sırayı aldı.
Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği'ni 6-4 yenen 2019 Gözde Spor Kulübü şampiyon oldu.
Organizasyonda Nizip Spor Lisesi de üçüncü sırayı aldı.
Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.