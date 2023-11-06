13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği'ni 6-4 yenen 2019 Gözde Spor Kulübü şampiyon oldu.Organizasyonda Nizip Spor Lisesi de üçüncü sırayı aldı.Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.