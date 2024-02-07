11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başlıyor

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası 8 Şubat Perşembe günü Antalya'da başlayacak.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 8-14 Şubat tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada, yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele edecek.



Turnuvada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerindeki müsabakaların yanı sıra poomsae mücadelesi de yapılacak. Yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakalar uluslararası puan verirken, büyükler kategorisindeki dereceler olimpik puan olarak sporcuların hanelerine yazılacak.



Organizasyonda yarın poomsae, 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta gençler, 13-14 Şubat'ta ise büyükler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın 11'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şubat ayının başı artık tüm dünyada 'Turkish Open' haftası olarak biliniyor. Ülkemizde yine önemli bir organizasyona imza atacağız. Yıldız ve genç sporcularımızı geleceğe hazırlarken, büyükler kategorisindeki sporcularımıza ülkemizde olimpik puan kazandırmanın önünü açıyoruz. Antalya'da birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



