Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Michel Der Zakarian'ın ekibi Montpellier ile ile Paulo Fonseca'nın yönetimindeki Lille 0-0 karşı karşıya geldi.



Mosson-Mondial 98 Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.



Konuk ekip Lille'de Ayyoub Bouaddi 45+2'de kırmızı kart görürken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı 76. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf'un 83. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Lille puanını 31'e yükseltirken, Montpellier 19 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille evinde Clermont'u ağırlarken, Montpellier deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.



