1. Lig'de play-off dışında soru işareti yok!

Doğrudan Süper Lig vizesi alan takımların daha önce belli olduğu Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının ardından küme düşen takımlar ve play-off oynayacak takımlar netleşti.



Ligde ilk 2 sırayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü dışında bir üst lige çıkacak üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor oynamaya hak kazandı.



Gelecek hafta oynanacak karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri netleşecek. Lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi play-off yarı finalinde ikişer maç üzerinden karşılaşacak. Bu serilerin galipleri tarafsız sahada Süper Lig için mücadele edecek.



Son hafta öncesinde 61 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor üçüncü, 59 puanlı İstanbulspor dördüncü, 58 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor beşinci ve 54 puanlı Eyüpspor altıncı durumda bulunuyor. Ligi üst sırada bitirecek ekipler eşleşmelerde saha avantajını elde edecek.



Play-off'u garantileyen İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor son haftada birbirlerine rakip olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Altaş Denizlispor deplasmanında, ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşen Eyüpspor da Balıkesirspor deplasmanında puan arayacak.



Liderlik Ümraniyespor'da



Sezon başında bu yana sadece Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün zirvede yer aldığı ligde son hafta karşılaşmaları öncesinde Ümraniyespor averajla MKE Ankaragücü'nü geride bıraktı. Ancak sezon sonunda olası puan eşitliğinde MKE Ankaragücü kendi aralarındaki maçlarda daha üstün olduğu için Bereket Sigorta Ümraniyespor'u geçecek.



Bursaspor'dan veda



2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasına rağmen daha sonra 1. Lig'e gerileyen Bursaspor, dünkü maçların ardından 1. Lig'e de veda etti.



Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de 3 farklı teknik direktörle çalışan Kocaelispor da son hafta öncesi ligden düştü. Daha önce 3 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren yeşil-siyahlı takım 2009-2010'dan sonra ikinci kez TFF 2. Lig'e geriledi.



Spor Toto 1. Lig'de 3 sezondur yer alan Menemenspor da 1. Lig'e veda etti. İzmir'in Menemen ilçesinin diğer takımı da 1989-1990 sezonunda 1. Lig'den düşmüştü.





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