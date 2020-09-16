Zulte Waregem, Larin'i yine istiyor!

Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem, Larin'i tekrar kiralamak için harekete geçti.

Zulte Waregem, Larin'i yine istiyor!
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16 Eylül 2020 12:49
Belçika kulübü Zulte Waregem'in Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Cyle Larin'i bir kez daha kiralamak için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın, performansını beğendiği Kanadalı yıldızı bırakmak istemediği için Waregem'e olumsuz yanıt verildi.

Larin, geçtiğimiz sezonu da Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirmişti.



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