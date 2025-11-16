Dünya Kupası Elemeleri D grubu son maçında Ukrayna ile İzlanda karşı karşıya geldi.
Legia Warsaw Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ukrayna, 2-0'lık skorla kazandı.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri, 83. dakikada Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov ile 90+3'te Oleksii Hutsuliak kaydetti.
Bu sonucun ardından Ukrayna, puanını 10'a yükselterek play-off biletini kaptı. İzlanda, 7 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
Zubkov attı, Ukrayna play-off biletini kaptı!
Dünya Kupası Elemeleri D grubu son maçında Ukrayna, sahasında İzlanda'yı 2-0 mağlup ederek, adını play-off'a yazdırdı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Dünya Kupası Elemeleri D grubu son maçında Ukrayna ile İzlanda karşı karşıya geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Serge Gnabry'ye Avrupa'dan iki dev talip!
-
9
Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama ile Beşiktaş'a cevap!
-
8
Wesley Sneijder: "Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı"
-
7
A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Hakan Çalhanoğlu
-
6
Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"
-
5
Galatasaray'a milli arada müjde!
-
4
Galatasaray'da forvet değişikliği!
-
3
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı!
-
2
Fenerbahçe'de üç orta saha yok!
-
1
Rodrygo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket!
- 22:19 Sırbistan, Letonya'yı iki golle geçti!
- 22:11 Zubkov attı, Ukrayna play-off biletini kaptı!
- 21:38 Galatasaray'da kritik görüşme: Mauro Icardi
- 21:31 Victor Osimhen, "Afrika'da Yılın Futbolcusu" finalinde
- 21:08 Bahis soruşturması genişleyebilir: İstanbul Başsavcılığı'ndan açıklama
- 20:53 Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı net mağlup etti
- 20:40 Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçti
- 20:22 TFF'den sakatlık açıklaması: '3 oyuncu antrenmana çıkmadı'
- 19:42 Zeren Spor, Aras Kargo'yu set vermeden geçti: 3-0
- 19:39 Karim Adeyemi'ye muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza!
- 19:25 İrlanda, Macaristan'ı Troy Parrot ile üzdü!
- 19:24 Ziraat Bankkart Bursa deplasmanından galibiyetle döndü
- 19:20 Milli boccecilerden Dünya Şampiyonası'nda 3 Madalya!
- 19:13 Milli cimnastikçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya!
- 18:56 Portekiz'den Ermenistan'a gol yağmuru
- 18:07 Fenerbahçe'den Milano çıkarması!
- 18:04 Halkbank, Altekma deplasmanında tie-break'te güldü: 3-2
- 17:41 Dusan Alimpijevic: "Tarihe geçtik, sadece gurur duyuyorum"
- 17:32 Beşiktaş'tan lige 8'de 8 ile başlangıç!
- 17:25 Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail sona erdi
- 17:22 MotoGP İspanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı
- 17:20 Spor Toto, Gebze Belediyespor'u altın sette geçti!
- 17:17 İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya'ya karşı galip!
- 17:17 Marco Asensio'dan Madrid'e sürpriz ziyaret!
- 17:12 Vakıfbank, set vermeden galip!
- 17:06 Deaflympics'te ilk madalya Buse Tıraş'tan geldi
- 17:00 FOMGET'ten 8 gollü zafer!
- 17:00 Beşiktaş - Rafa Silva: Bundan sonra ne olacak?
- 16:56 İstanbul Gençlik 3-1 galip geldi!
- 16:51 Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 3 madalya!
- 16:38 Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı!
- 16:27 Galatasaray HDI Sigorta, altın sette kazandı!
- 16:13 İtalya'da Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü!
- 16:13 Galatasaray GAİN, son dakika golüyle kazandı!
- 16:08 Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermeden kazandı!
- 16:04 Zidane, Fransa için gün sayıyor!
- 16:03 Szczesny'den itiraf: "Hüngür hüngür ağlamıştım"
- 15:37 A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Hakan Çalhanoğlu
- 15:30 Casemiro: "Neymar, başka bir dünyadan!"
- 14:59 Simon Kjaer'den Türkiye için itiraf!
- 14:57 Nefes kesen maçta kazanan Bahçeşehir Koleji!
- 14:25 Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine çıkacak
- 14:21 Porto'da Diogo Costa belirsizliği!
- 14:08 Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor!
- 14:01 Simon Kjaer: "Milan yeniden Milan oldu!"
- 13:49 Roma'da karar: Artem Dovbyk!
- 13:48 Karşıyaka'nın gözü cezalarda
- 13:45 Altay'da Oktay, PFDK kararını bekliyor!
- 13:37 İngiliz devinden Singo'ya teklif hazırlığı!
- 13:33 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Mustafa Erhan Hekimoğlu
- 13:12 Barcelona'da alternatif isim: Victor Osimhen!
- 12:53 Göztepe'nin Afrikalıları kupa arası verecek
- 12:52 Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"
- 12:51 İspanya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
- 12:47 Balıkesirspor'da kaleci sıkıntısı
- 12:44 İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, ev sahibi Japonya'yı yendi
- 12:33 Galatasaray'da gündem Zambo Anguissa!
- 12:31 Alp Aksoy: "Hedefim 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak"
- 12:28 Sivasspor'dan bahis soruşturması açıklaması!
- 12:21 Karşıyaka, ligde kazanmayı unuttu!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Karim Adeyemi'ye muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza!
Szczesny'den itiraf: "Hüngür hüngür ağlamıştım"
Simon Kjaer'den Türkiye için itiraf!
Simon Kjaer: "Milan yeniden Milan oldu!"
Roma'da karar: Artem Dovbyk!
Harry Kane: "100 gol atsam da kazanamam"
Serge Gnabry'ye Avrupa'dan iki dev talip!
Premier Lig devleri, Kenan Yıldız'ın peşinde!
Milan'da Santiago Gimenez için karar!
De Laurentiis'ten UEFA VE FIFA'ya tepki!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|12
|9
|2
|1
|25
|6
|29
|2
|Fenerbahçe
|12
|8
|4
|0
|25
|10
|28
|3
|Trabzonspor
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|4
|Samsunspor
|12
|6
|5
|1
|18
|11
|23
|5
|Göztepe
|12
|6
|4
|2
|15
|6
|22
|6
|Beşiktaş
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|20
|7
|Gaziantep FK
|12
|5
|4
|3
|17
|20
|19
|8
|Alanyaspor
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|15
|9
|Konyaspor
|12
|4
|2
|6
|18
|20
|14
|10
|Rizespor
|12
|3
|5
|4
|14
|16
|14
|11
|Kocaelispor
|12
|4
|2
|6
|11
|15
|14
|12
|Başakşehir
|12
|3
|4
|5
|13
|11
|13
|13
|Antalyaspor
|12
|4
|1
|7
|13
|23
|13
|14
|Gençlerbirliği
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|11
|15
|Kasımpaşa
|12
|2
|4
|6
|11
|17
|10
|16
|Kayserispor
|12
|1
|6
|5
|13
|28
|9
|17
|Eyüpspor
|12
|2
|2
|8
|6
|15
|8
|18
|Karagümrük
|12
|2
|1
|9
|12
|23
|7