Zlatan: "Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı"

Zlatan Ibrahimovic, yeni çıkan kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferiyle ilgili ilginç sözler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zlatan: 'Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı'
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07 Aralık 2021 02:33
Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İsveçli yıldız son çıkan biyografi kitabında, geçen sezon birlikte harikalar yarattığı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e gidişinin Eriksen'in kalp rahatsızlığı geçirmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Zlatan kitabında Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili, "Kulağa hoş gelmiyor ama Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı. Eriksen hastalanmadan önce Hakan kimseden teklif almadı. Hakan iyi bir insan, benim sayemde büyük top oynadı. Şimdi 'Aynı şeyleri Ibra olmadan yapabilir miyim?' diye meydan okuyor." sözlerini kullandı.


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