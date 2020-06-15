Zion'ın koleksiyon kartı, 100.000 dolara satıldı!

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın koleksiyon kartının, kısa süre önce The Action Network'ten Darren Rovell'e göre eBay'de yaklaşık 100.000 dolara satıldığı açıklandı.Williamson'ın etrafındaki coşku ve pazarlanabilirlik, üç aylık bir NBA boşluğunun ortasında bile sınır tanımadı.Pelicans'ın yükselen yıldızı son zamanlarda birden fazla şekilde birçok habere konu olmuştu. Yakın zamanda Williamson, bu yıl sonunda piyasaya sürülecek olan yeni PlayStation 5 oyunu NBA 2K21 için bir fragmanda yer almıştı.