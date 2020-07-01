Zion Williamson, NBA 2K21'in diğer kapak yıldızı oldu!

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, ünlü video oyunu NBA 2K21'in yeni nesil konsollar için kapak yıldızı seçildi.
Williamson, Sports Illustrated Zoom üzerinden yaptığı bir röportajda şunları söyledi: "NBA 2K21'in kapağında olacağımı fark etmek, hala sindirmeye çalıştığım anlardan biri. Kapakta olmayı hep hayal ettim ve 2K'in bana bu şerefi vermesi çok şey ifade ediyor, çünkü çocukken her zaman takım arkadaşlarım ve tüm arkadaşlarımla beraber 2K oynamışımdır. 2K hep yanımda olmuştur. Her kapağa bakıp, belki bir gün bunlardan birinin kapağında olabileceğimi düşünmek ve bunun gerçekleşmesini sindirmem zaman alacak."
Williamson, haberi annesinden aldığını belirtti: "Anneme 'anne nasıl gidiyor?' demiştim ve o da '2K seni kapağa koyacakmış' demişti. Ve bu tüm dikkatinizi tamamen oraya çeken şeylerden biri. 'Ne, gerçek mi?' Şaka mı yapıyorsun?' demiştim ve sonrasında menajerim ile takımım da bunu onayladı. Hala sindirmeye çalışıyorum. Bu oyun global bir oyun. Herkes bu oyunu her yerde oynuyor. Beni kapak sporcusu olarak seçmeleri, rüya gibi bir şey."
"SİNDİRMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
Williamson'ın isim markası, Spartanburg Day School'daki smaçları ve mixtape'leri viral hale geldiğinde fırlama yapmıştı. Videolar milyonlarca görüntüleme almış ve dünyanın en meşhur sporcularından biri olması uzun sürmemişti.
Eski Duke yıldızı, NCAA dönemini başarılı bir şekilde geçirmiş, 2019 Ulusal Kolej Yılın Oyuncusu onurunu kazanmıştı.
Williamson, bu geçen yıl boyunca yaşananların gerçekliğini tam olarak kabul etmek için zaman ayırdığını söyledi. "Bu yıl çok şey oldu. 1 numaradan seçilmiştim ve bu da başka bir hayalimin gerçek olmasıydı. Ve sonra diz sakatlığı nedeniyle sezonum ertelendi ve sonra geri döndüm ve 19 maç oynayarak çok şey öğrendim. Sonra sezon bariz nedenlerle ertelendi ve şimdi 2K bana kapak sporcusu olacağımı söylüyor, sindirmem gereken çok şey var."
"ZION, 2K'İ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"
Williamson'ın sosyal medyadaki varlığı, kendisini anında genç nesille ilişki kurabilecek bir pazarlama yıldızı haline getirmişti.
NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, "NBA 2K21'in yeni nesil versiyonunun kapağı için, yeni nesil NBA süperstarını temsil edebilecek birini bulmak istedik. Zion, beklentileri karşılayan ve yeni nesil için standart taşıyıcı olarak kabul edilebilir oyunculardan biri. 2K21'i temsil ettiği için çok mutluyuz."
şeklinde konuştu."BU OYUNCULARLA AYNI CÜMLEDE YER ALMAK..."
Kapakta Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James ve Giannis Antetokounmpo gibi oyuncuların arasına katılmanın ne anlama geldiği sorulduğunda, Williamson bunun bir onur ve bir hayalin gerçek olması şeklinde yorumladı: "Sadece o adamlarla aynı cümlede adımın yer alması, bunu söyleyip duruyorum ama cidden büyük bir onur. Bunlar büyük oyuncular ve beni o adamların yanına koymaları çok şey ifade ediyor."
Geçtiğimiz gün 2K, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı toplam üç kapak yıldızından ilki olarak tanıtmıştı ve sonuncu kapak yıldızı, Perşembe günü duyurulacak.İşte Zion'ın yer aldığı kapak: