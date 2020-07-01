Zion Williamson, NBA 2K21'in diğer kapak yıldızı oldu!

"SİNDİRMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"ZION, 2K'İ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"

"BU OYUNCULARLA AYNI CÜMLEDE YER ALMAK..."

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, ünlü video oyunu NBA 2K21'in yeni nesil konsollar için kapak yıldızı seçildi.Williamson, Sports Illustrated Zoom üzerinden yaptığı bir röportajda şunları söyledi:Williamson, haberi annesinden aldığını belirtti:Williamson'ın isim markası, Spartanburg Day School'daki smaçları ve mixtape'leri viral hale geldiğinde fırlama yapmıştı. Videolar milyonlarca görüntüleme almış ve dünyanın en meşhur sporcularından biri olması uzun sürmemişti.Eski Duke yıldızı, NCAA dönemini başarılı bir şekilde geçirmiş, 2019 Ulusal Kolej Yılın Oyuncusu onurunu kazanmıştı.Williamson, bu geçen yıl boyunca yaşananların gerçekliğini tam olarak kabul etmek için zaman ayırdığını söyledi.Williamson'ın sosyal medyadaki varlığı, kendisini anında genç nesille ilişki kurabilecek bir pazarlama yıldızı haline getirmişti.NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody,şeklinde konuştu.Kapakta Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James ve Giannis Antetokounmpo gibi oyuncuların arasına katılmanın ne anlama geldiği sorulduğunda, Williamson bunun bir onur ve bir hayalin gerçek olması şeklinde yorumladı:Geçtiğimiz gün 2K, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı toplam üç kapak yıldızından ilki olarak tanıtmıştı ve sonuncu kapak yıldızı, Perşembe günü duyurulacak.