03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Zion Williamson en az 3 hafta yok

New Orleans Pelicans'ın süperstarı Zion Williamson, sağ addüktör sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

03 Aralık 2025 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Zion Williamson en az 3 hafta yok
New Orleans Pelicans'ın süperstarı Zion Williamson, sağ addüktör sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

New Orleans Pelicans, yıldız oyuncusu Zion Williamson'dan uzun vadeli kötü haber aldı. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Williamson, sağ addüktör sakatlığı nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacak ve bu sürenin sonunda yeniden değerlendirmeye alınacak.

Williamson, 19 Kasım'da hamstring sakatlığının ardından iki haftadan biraz fazla bir süre kaçırdıktan sonra sahalara dönmüştü. Pelicans'ın son yedi maçının beşinde forma giyen yıldız oyuncu, bu kez çok daha uzun süreli bir sakatlıkla karşı karşıya.


Zion Williamson, bu sezon Pelicans formasıyla 10 maçta görev aldı ve maç başına 22.1 sayı, 5.6 ribaund ve 4 asist ortalamaları yakaladı.

Pelicans, 3 galibiyet – 18 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor. Williamson'ın uzun süre forma giyemeyecek olması, takımın mevcut kötü gidişatından çıkmasını daha da zorlaştırıyor.

