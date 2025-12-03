New Orleans Pelicans'ın süperstarı Zion Williamson, sağ addüktör sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.New Orleans Pelicans, yıldız oyuncusu Zion Williamson'dan uzun vadeli kötü haber aldı. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Williamson, sağ addüktör sakatlığı nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacak ve bu sürenin sonunda yeniden değerlendirmeye alınacak.Williamson, 19 Kasım'da hamstring sakatlığının ardından iki haftadan biraz fazla bir süre kaçırdıktan sonra sahalara dönmüştü. Pelicans'ın son yedi maçının beşinde forma giyen yıldız oyuncu, bu kez çok daha uzun süreli bir sakatlıkla karşı karşıya.Zion Williamson, bu sezon Pelicans formasıyla 10 maçta görev aldı ve maç başına 22.1 sayı, 5.6 ribaund ve 4 asist ortalamaları yakaladı.Pelicans, 3 galibiyet – 18 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor. Williamson'ın uzun süre forma giyemeyecek olması, takımın mevcut kötü gidişatından çıkmasını daha da zorlaştırıyor.