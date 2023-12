New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın sözleşmesinin son üç yılının artık garantili olmadığı bildirildi.



An itibariyle beş yıllığı 197 milyon dolarlık sözleşmesinin ilk yılında olan Williamson, kontratının son üç yılının artık garanti edilmemesi nedeniyle benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya kaldı.



Williamson'ın kariyerindeki olası 302 maçtan 188'ini kaçırmasının, Pelicans'taki geleceği üzerinde kontrol sağlayan sözleşme maddeleri tetiklediği ortaya çıktı.



The Athletic'ten Mike Vorkunov, sözleşmenin detaylarını, "Zion Williamson geçen sezon yalnızca 29 maçta oynayabildiği için anlaşmanın son üç yılı artık garantili değil." şeklinde aktardı.



Williamson'ın bu sözleşme durumu, Pelicans'ın kendisini 2024-25 sezonundan sonra herhangi bir mali sonuç olmadan serbest bırakmasına olanak tanıyor olsa da; rakip takım yöneticilerinin bu hamlenin yalnızca aşırı durumlarda gerçekleşebileceğine inandıkları belirtildi.



Zion bu sezon maç başına 30,5 dakikada 22 sayı, 5,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalıyor.





