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Zaniolo'nun menajeri: "Galatasaray'dan ayrılacak"

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamlarda bulundu.

calendar 02 Temmuz 2025 08:26 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 08:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Zaniolo'nun menajeri: 'Galatasaray'dan ayrılacak'
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Galatasaray'daki geleceği hala belirsiz olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli oyuncusunun geleceği konusunda Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

İtalyan menajer, Zaniolo'nun takımdan transfer döneminde takımdan tekrar ayrılacağını belirtirken "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun. O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına." ifadelerini kullandı.

"GERİDE BIRAKMAMIZ GEREKEN BİR YIL"

Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun geçen sezonki durumuna da "Biraz çelişkili bir yıldı. Bir projeye başladık, ocak ayında takım değiştirdik ve birkaç nedenden dolayı işler iyi gitmedi. En önemlisi Raffaele Palladino'nun şubat ayında yaptığı değişikliklerdi. Geride bırakmamız gereken bir yıl, yeni sezonu düşünelim." sözleriyle değindi.

SEZON PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezonun ilk kısmını kiralık olarak Atalanta'da geçirirken ikinci kısmını ise diğer bir Serie A ekibi Fiorentina'da yine kiralık geçirmişti. Bu karşılaşmalarda toplam 36 maça çıkan İtalyan futbolcu, 3 gol 3 asistli skor katkısında bulundu.

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