Zaha milli takımda neden yok? Hocası açıklama yaptı!

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha'nın neden milli takıma alınmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zaha milli takımda neden yok? Hocası açıklama yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2023 17:35
Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha'nın milli takıma alınmama nedenini açıkladı.

Jean-Louis Gasset yaptığı açıklamada, "Zaha, milli takımda neden yok? Salı akşamı federasyonumuz Zaha'nın gönderilmesi için Galatasaray'a bir e-posta gönderdi. Oyuncuyu aradım, pazartesi günü herkesin burada toplanması gerektiğini söyledim. Büyük bir rekabetin içine giriyoruz. İşi daha sıkı tutmamız lazım. O da ancak salı günü gelebileceğini söyledi." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Benim için disiplin önemlidir. Bu yüzden onu milli takıma almayacağımı söyledim. Afrika Kupası'na az bir süre kaldı. İşi sıkı tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milli takım formasıyla 31 maça çıkan Zaha, 5 gol kaydederken 6 da asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery