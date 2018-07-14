Bir yandan İsviçre'de kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da transfer için son hız oyuncu arayışlarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz gün Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa için ilk temasları kurmuştu.Japon futbolcunun kulübü ile temasa geçen Galatasaray'ın en büyük kozu ise Kagawa'nın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo. 31 yaşındaki futbolcu, yönetimin isteği üzerine Kagawa'yı ikna etmek için bizzat kendisi ile görüştü.Bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki Kagawa'nın, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.