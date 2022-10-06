Yusuf Yazıcı ilk kez 11'de

Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Yazıcı, Monaco deplasmanında ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı ilk kez 11'de
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06 Ekim 2022 20:18
Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, Monaco deplasmanında ilk kez 11'de forma giydi.

İlk olarak 9 Eylül'de Macaristan'da Ferencvaros takımı karşısında sonradan oyuna dahil olarak forma giyen ancak sakatlanan bordo-mavili futbolcu, son yapılan Yukatel Kayserispor maçının da son 26 dakikasında görev yapmıştı.

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk defa 11'de sahaya çıktı.

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