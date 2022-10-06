Yusuf Yazıcı ilk kez 11'de

Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, Monaco deplasmanında ilk kez 11'de forma giydi.



İlk olarak 9 Eylül'de Macaristan'da Ferencvaros takımı karşısında sonradan oyuna dahil olarak forma giyen ancak sakatlanan bordo-mavili futbolcu, son yapılan Yukatel Kayserispor maçının da son 26 dakikasında görev yapmıştı.



Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk defa 11'de sahaya çıktı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ