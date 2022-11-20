Yusuf Demir tam not aldı

Avusturya U21 Milli Takımı formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Yusuf Demir, başarılı oyunuyla göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir tam not aldı
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20 Kasım 2022 12:03
Avusturya U21 Milli Takımı formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Yusuf Demir'in performansı tam not aldı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda kadroya alınmayan genç yeteneğin başarılı futbolu, Sarı-Kırmızılı takımda neden kendisinden yararlanılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Dünya Kupası arası sonrası Yusuf'a daha fazla şans vermenin hesapları içerisinde.

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