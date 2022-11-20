Yusuf Demir tam not aldı

Avusturya U21 Milli Takımı formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Yusuf Demir'in performansı tam not aldı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda kadroya alınmayan genç yeteneğin başarılı futbolu, Sarı-Kırmızılı takımda neden kendisinden yararlanılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Dünya Kupası arası sonrası Yusuf'a daha fazla şans vermenin hesapları içerisinde.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda kadroya alınmayan genç yeteneğin başarılı futbolu, Sarı-Kırmızılı takımda neden kendisinden yararlanılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Dünya Kupası arası sonrası Yusuf'a daha fazla şans vermenin hesapları içerisinde.
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