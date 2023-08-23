Yunus Akgün'ün transferine rötar!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaştı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın sakatlığı nedeniyle genç oyuncuyu Şampiyonlar Ligi maçları için kadroda tutma kararı aldı ve transfer süreci uzadı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yunus Akgün'ün transferine rötar!
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23 Ağustos 2023 16:03
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transferi uzadı.

Sarı-kırmızılı takım, 23 yaşındaki futbolcu için Leicester City'den gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti.

Ancak Okan Buruk'un kararı bu transferin uzamasına neden oldu. Genç teknik adam, Şampiyonlar Ligi maçlarını ve Wilfried Zaha'nın devam eden sakatlığı nedeniyle Yunus Akgün'ü kadroda tutmak istedi.

Bu gelişme sonrası Yunus Akgün'ün İngiliz ekibine transferi şimdilik sekteye uğradı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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