Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transferi uzadı.



Sarı-kırmızılı takım, 23 yaşındaki futbolcu için Leicester City'den gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti.



Ancak Okan Buruk'un kararı bu transferin uzamasına neden oldu. Genç teknik adam, Şampiyonlar Ligi maçlarını ve Wilfried Zaha'nın devam eden sakatlığı nedeniyle Yunus Akgün'ü kadroda tutmak istedi.



Bu gelişme sonrası Yunus Akgün'ün İngiliz ekibine transferi şimdilik sekteye uğradı.



Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.







