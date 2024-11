Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş sözler!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi Lider Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ben takımla direkt görüşmüyorum. Fuat Çapa üzerinden görüşüyorum. Duyduğum şeyler olumlu. Biraz hafif sakatlıklar vardı ama düzelmiş vaziyette. Takım heyecanlı, ful motive olmuş. Bizim için tarihi bir fırsat. Bu benim Süper Lig'de ikinci senem. Hiç beklemediğimiz bir anda kendimizi ligin tepesinde bulduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ama bunu devam ettirmek için Galatasaray maçından puan veya puanlar almak istiyoruz. Aksi takdirde biliyoruz ki Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini yenerse bizim üstümüze çıkacaklar. Yerimizi korumak için Galatasaray maçına full konsantre çıkıp oynayacağız. Bazen sürprizler oluyor. Kağıt üzerinde herkes Kasımpaşa mağlup olacak diyordu ama Beşiktaş kaybetti.""Galatasaray'ın Tottenham karşısında görünce yani 7-8-9 gol atabilirdi, Totenham'ı darmadağın edebilirdi. O Galatasaray yarın karşımızda olacak. Çok ilginç bir maç da olabilir. Ne olacak bilemiyoruz. Bizim bu maçta iki avantajımız oldu. Galatasaray yorgun çıkacak karşımıza ve Icardi çok kötü bir sakatlık geçirdi. Onun olmaması hem bize hem de diğer takımlara avantaj olacak.""Medyada duyuyorum şimdi Fenerbahçe de Osimhen'i almak için girişimlerde bulunuyormuş. Türkiye'den ekstra bir para çıkacak demek ki bu rekabette. Oyuncunun parası yukarı doğru çıkabilir.""Ben Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağım ama yenile de bilirim. Fenerbahçe de yenildi, kimse niye yenildi dedi mi? Ben Samsunspor'un başkanıyım, ligin ikincisiyim ve orada kalmak istiyorum. Ben iki senedir Samsunspor'un başkanıyım. Geçen sene tüm takımlardan puan aldım bir tek Galatasaray'dan alamadım. Biz evimizde geçen sene Beşiktaş'a da yenildik, Fenerbahçe'ye de yenildik. Bu sene Ben yukarıya oynuyorum. Beşiktaş'ı ilk maçta elimizden kaçırdık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama gol atamadık.""Millet dedi, çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Buna niye nasıl yenildiler, kendilerine bakmıyorlar. Ona vur, buna vur, şuna laf söyle... Fenerbahçe kendi gidişatını nasıl toparlarım demiyor. 11-12. hafta maç bitti. Sezon başında taraftarına söz verdiler. Tutarlarsa kahraman olurlar, tutmazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil. Ali Başkan'ın söyledikleri kayıtlarda, ben söylemedim.""Galatasaray maçı 1-1 bitsin diye istiyorum. Ama yenersek de şaşırmayın. Samsunspor, kondisyonu 90 dakika giden tek takım. Biz maç bitti demeden bitmez. Kaç tane maçı son dakika gol atarak aldı. Galatasaray maçı sonuna kadar götüremiyor. Maçı en kötü 1-1 veya 2-1 almak istiyoruz.""Ben şampiyonluk sözlerini telaffuz etmek istemiyorum ama taraftarımız eder. Herkes kış transfer döneminde transfer yapacak ama Samsunspor yapamayacak. Dar bir kadroyla oynuyorum. Ben sezon başında hedefimi ligde kalmak olarak belirledim."Yüksel Yıldırım Beyaz TV'ye ise şu açıklamaları yaptı: "İlk sene çıraklıktı, bu sene kalfalık, gelecek sene ustalık. Hani meşhur 'yapı' var ya 'yapı'yı (gülüyor) bozacak mıyız yapacak mıyız bilmiyorum. Gelecek sene ustalığa soyunacağız inşallah.""Ben bir Galatasaraylıyım, Galatasaray sempatizanlığım var. Fanatik değilim, çocukluğumun takımı. Asla Galatasaray üyesi olmadım, kulübe kayıtlı olmadım. Birisi ispat etsin, ben futboldan çekilirim. Bu kadar da iddialıyım""Futbolculara prim veriyorum, kazandıkça alıyorlar. Futbolcular mutlu, ben mutluyum. Bu iş transferle olmuyor. Olsaydı bugün Fenerbahçe lider olurdu. Oyuncuları bir şekilde motive etmen lazım. En-Nesyri'ye 20 milyon euro verdiler, benim tüm takım 15 milyon. İyi transfer, neye göre iyi?""Ben öyle bir şey demedim. Ben Latin Amerika'dan geldim, gece yarısı 2'de geldim. Özetleri seyrettim. Fenerbahçe çok laf söylediler, anlamadım, kötü oynamış, ilk 30 dakikada 3-0 4-0 olurdu, atamadılar. Atamayana atmışlar. Çoluk çocuk diyorlar, ne çocuğu dedim ya. Fırsat buldu mu adrenalin tavan yapıyor, 18-20 fark etmez, şansları da yaver gitti Fenerbahçe'yi yendiler. Ben utandım mutandım der miyim öyle bir şey. Fenerbahçe şanssıdı. Penaltı kaçmasa başka bir şey olurdu. Yazık oldu.""Jose Mourinho'nun sözleri beni çok üzüyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Mourinho, Fenerbahçe'nin çalışanı, elemanı, maaşla gelmiş. Ali Koç Başkanın yerinde olsam, hocayı kenara çekerim, 'Bize saygı göster, hakemler iyi olmayabilir ama burası Türkiye, böyle şeyler konuşma' derim. Hakikaten geriyor ortamı. Bazı insanlar kaldıramıyor. TFF ceza basıyor. Her doğru her yerde söylenmiyor. Dünyanın gerçekten en fazla ceza alan hocalarından biri Mourinho, niye alıyor görüyoruz. Kendine göre bir tavrı var. Burası Türkiye. Roma'da Romalı gibi yaşayacaksın. İstanbul'da harika ortamdasın. Bize bu kadar vurma, içine at. Bir gün Türkiye'den ayrıldığından istersen kitap yaz. Şu şöyle, yok o öyle... Söylemek istemiyorum, Samsunspor - Fenerbahçe maçında attığımız ikinci gole 15 gün konuştu Mourinho. Faul falan yok. Hakeme göre de yok. Baktılar ettiler. 1 hafta önce Trabzonspor ile maç oynadı Fenerbahçe, attıkları ikinci golde İrfan Can adamı düşürdü iterek. Sevindiler. Samsunspor maçından sonra adalet adalet diyorsun, daha fazlasını Trabzon'a yapıyorsun, sesin çıkmıyor. Niye Mourinho bunu demiyor. 'Bu gol verilmemeliydi' demiyor Mourinho. Adalet diyorsanız herkese, sadece Fenerbahçe'ye değil. Bizim hakemlerimiz bu kadar, takımlarımız bu kadar. Premier Lig'deki bir bütçe yok ki."- Yüksel Yıldırım: "Yapı var mı, var. Ancak nasıl bir yapı var kimse bilmiyor, isim ver diyorsun veremiyor. Hakem düzeni içinde bir yapı var, gruplaşmış, bölgesel, bir sistemleri var. Babadan oğula mı, akraba mı, ne dese adam onu yapıyor gibi, askeri düzen gibi. Hiyerarşi var. Hakemlikte bir şey var bunu kıramıyorlar. Dinsizin hakkından imansız gelir. İbrahim Başkan bir şeyler yapacaktır, Ferhat Başkan yapacaktır. Ben güveniyorum onlara. Bir günde kıramazsın bunu. Hangi hakem var alttan da gelip yapacak. Roma'yı 1 günde kurmadılar, zaman alacak. Sabırlı olmamız lazım. Maçlar bitmiş, ben anlam veremiyorum, Acun Bey arkadaşımız 'Bir hakem getirelim, maçlara bakalım, en çok kime haksızlık yapılmış' diyor. Bunu konuşmanın ne faydası olacak? Fenerbahçe'ye çok fazla haksızlık yapılmı diyelim. Yapılmış bitmiş. Bana da, Trabzon'a da, Samsun'a da yapılıyor. Bir tek Fenerbahçe'ye yapılsa bir şey demeyeceğim. Onlar kendini Galatasaray ile kıyaslıyor. Bize de yapılıyor, canımız acıyor.""Karagümrük küme düşte geçen sene. Niye düştü söyleyeyim? Fenerbahçe maçında Karagümrük'ün penaltısı verilmedi. O maçın sonunda elle tutma... Maçtan sonra Ali Koç kalktı 'Bu penaltıymış, maçın tekrar oynanmasını istiyoruz' dedi. O maçı Karagümrük berabere kalsaydı, 1 puanla küme düşmüyordu. Karagümrük taş gibi takımdı. Küme düşmedi Karagümrük, küme düşürtüldü. Hodrimeydan. Karagümrük'e yapıldı. Buna girersek çıkamayız. Bana haksız yapıldı, 99 puan aldım şampiyon olamadım. Doğru diyor ama diğer takım 102 almış. Bir tek Samsunspor seni şampiyonluktan etmedi, Sivasspor, Alanyaspor da aldı. Sonuçta bir sürü puanlar kaybetti.""Teknik direktör seçecek olsanız hangisini seçerdiniz, Okan Buruk mu Jose Mourinho mu?"- Yüksel Yıldırım: "Okan Buruk ve Jose Mourinho'yu beğenmiyorum. Birinde karakter... Jose Mourinho çok egolu. Okan Buruk daha ayakları yere basan, Türkiye şartlarını bilen biri... Türkiye gerçeklerini bilerek oynuyor. Hangisi dersen Okan Buruk derim. Hem ekonomik hem tecrübe hem Türkiye'nin insanı hem egosu yok.""Sahip çıkardım. Bu insanlar biliyorsunuz mental durumları iyiyse performansları daha iyi oluyor. Kafasından mümkün olduğunca aşk hayatını uzaklaştırabilecek, destekleyecek şeylerde bulunman gerekiyor. En iyi ilacı zaman. Daha yakın bir zaman olduğu için etkilenmemesi mümkün değil. Fırsat buldukça adam atlıyor uçağa Arjantin'e gidiyor. Ben sahip çıkardım. Icardi bir tane, ikincisi yok. Sevilmesi, edilmesi, golden sonra sevinçlerinin paylaşılması falan. Ben farklı bir başkanım. Diğer başkanlar yapmıyor. Onlar gidiyor medyada koçluk yapan klasik şeyler. Ben kendi işimi kendim yapıyorum. Nasıl Trump twitter'dan dünyayı yönetiyordu, ben de twitter'dan Samsunspor'u yönetiyorum, şaka demiyorum. Dünyanın bir ucundan mesaj atıyorum, uyuyan Samsunspor ayağa kalkıyor, canlanıyor. Taraftarımı, hocamı, oyuncularımı canlı tutmanın tek yolu sosyal medya."