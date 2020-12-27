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Young'dan, Allen'a tepki: "Bu sona ermeli!"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Memphis Grizzlies guardı Grayson Allen'ın geçtiğimiz Cumartesi günkü maçta kendisine kasıtlı olarak çelme taktığını belirterek, şikayette bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Memphis Grizzlies guardı Grayson Allen'ın geçtiğimiz Cumartesi günkü maçta kendisine kasıtlı olarak çelme taktığını belirterek, şikayette bulundu.

Young'ın attığı tweet'te görülen GIF'te, perdeden çıkarken ayağının, arkasında yer alan Allen'ın ayağına dolandığı ve tökezlediği görüldü.

Trae, bu tweet'te açıklama olarak şu ifadeleri yazdı:

"Ulan.. siz ne görüyorsunuz, söyleyin!! Bu sona ermeli! #haberiniz yoksa artık biliyorsunuz."



Allen, Duke Üniversitesi'ndeki döneminde rakiplerine çelme takmasıyla tanınıyordu. 2017'de koç Mike Krzyzewski, Allen'ı bu süregelen çelme olaylarından ötürü cezalandırmıştı.

Allen alaycı bir şekilde Young'a Twitter üzerinden şöyle cevap verdi:

"Vay be, eminim çok canını yakmıştır. Özür dilerim. Umarım bir şeyin yoktur."

Allen ve Young'ın yakın geçmişte de birbirlerine dalaşmışlığı vardı. Young, bu sezonun hazırlık maçlarının birinde Allen'ı ittiği için teknik faul almıştı. Ondan önce, Young ve Allen 2018'de bir yaz ligi maçında da münakaşaya girmişlerdi.

Hawks, geçtiğimiz Cumartesi günü Grizzlies'i 122-112 yenmişti ve Young, 36 sayı ve 9 asistle maçın en skoreri olmuştu.


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