Young: "Steph'ten çok Steve Nash olmaya çalışıyorum"

Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, oyununu Stephen Curry'den çok efsane oyuncu Steve Nash üzerinden modellediğini açıkladı.
Young, çocukluğunda favori oyuncusunun Nash olduğunu söyledi: "Steph'ten çok Steve Nash olmaya çalışıyorum. Nash ve Steph'i çok harmanlarım, ama çocukken favori oyuncum Steve Nash'ti. Steph'le beni çok karşılaştırıyorlar, ve ona benzer birkaç özelliğim olduğunu kabul ediyorum. Ama Steve Nash bir Hall of Fame oyuncu. Steph de gerçi bir gün öyle olacak. Pasörlüğümü gösterip kanıtlamam gerektiğini biliyorum. O yönde daha iyi olmalıyım ve kesinlikle üzerine de çalışıyorum."
19 yaşındaki çaylak isim, Yaz Liginin başlarında çektiği şut sıkıntılarıyla dikkat çekmişti.