Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, şampiyonluk için iddialı konuştu. Sarı-kırmızılı takımın Antalya kampında NTV'nin sorularını yanıtlayan Belhanda, "Şampiyonluk şansımız yüzde 80." dedi.Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini değerlendiren Younes Belhanda, "Aslında bu sene Şampiyonlar Ligi bizim için bir artıydı. Galatasaray geçmişte Şampiyonlar Ligi oynama deneyimi olan bir takım. Geçen sene yoktuk ve bizim için bir geçiş dönemiydi. Şampiyon olduk ve bu sene katıldık. Bu sene çok fazla sakatlık yaşadık ve bence asıl sorun bundan kaynaklandı. Çünkü oynadığımız gruptan çıkabilirdik diye düşünüyorum. Ama üçüncü olduk ve UEFA'ya katılıyoruz. Çok sayıda yeni futbolcunun olduğu bir sene için iyi bir sonuçtu." diye konuştu.Sakatlığıyla ilgili ise Belhanda, "Artık düzeldim. Galatasaray'da değil, iki kez Fas'a gittiğimde sakatlandım. Milli takımda oldu ve Galatasaray'la bir ilgisi yoktu. Bazen seyahatlerin yorgunluğu birikiyor ve bir an geliyor vücut bunu kaldıramıyor. Bu sene de yoğun bir seneydi. Ama şimdi kendimi iyi hissediyorum. Hazırım ve yakında çalışmalara başlıyoruz. Şimdilik her şey yolunda." açıklamalarını yaptı.Hakkında çıkan transfer iddialarını değerlendiren Belhanda, "Şu an için teklif yok. Şu sıra basın transferden bahsediyor. Ben şimdilik burada oynuyorum. Transferim söz konusu değil. Benim hiçbir görüşmem olmadı." diyerek iddiaları yalanladı.Her zaman takım için en iyiyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Belhanda şöyle devam etti, "Şunu yapsaydım, bunu yapmasaydım konusunda bir şey diyemem. Hep takım için en iyiyi yapmaya çalıştım. Daha iyi olmaya, takıma daha fazla katkı sunmaya çalıştım. Antrenörümüz Fatih Terim de bana güveniyor. Bunu bana birkaç kez söyledi. Aynı şeyi ben de hissediyorum. O yüzden, sahada en iyiyi yapmaya çalışıyorum. Ben dürüst bir futbolcuyum. Hile bilmem. Hatta Sivasspor maçına daha tedavim tamamlanmadan döndüm. Tedavim bitmeden 10 gün önce döndüm çünkü takıma yardım etmek istedim. Yani sahaya her çıktığımda en iyiyi yapmaya çalışıyorum."İlk yarıya damga vuran olaylı Fenerbahçe maçıyla ilgili ise Belhanda, "Diğerleri gibi bir maçtı diyebilirim. Olan oldu. Ve artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Fenerbahçe'ye değil, kendimize odaklanıyoruz. Evet. Benim tarzım bu. Kazanmak isterim, rekabeti severim. Kaybetmeyi sevmem ve bazen olaylar çığırından çıkar. Futbolda böyle şeyler yaşanır. Orta sahada çok mücadeleci futbolcular vardır. Bu onların karakteri, gücü ve bazen de zayıflığıdır. Oyun tarzları budur ve bazen kaçınabileceğin kırmızı kartlar da alırsın. Takımı ve antrenörü yalnız bırakmak istemezsin ama futbolda bunlar da var." ifadelerini kullandı.Belhanda'ya göre, sezonu zirvede bitirme ihtimalleri çok yüksek. Şampiyonluk şansını değerlendiren Belhanda, "Şampiyonluk şansımız benim için, hadi %100 demeyeyim ama % 80'dir. Çünkü bütün takımların bizden çekindiğini biliyoruz. Biz oynarken Galatasaray olduğumuzun bilincindeyiz. Rakipler Galatasaray'la gerek iç saha gerek deplasmanda oynarken bizden çekiniyor. Bu da ikinci yarıda daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor. Ligin ilk devresinde ortalama bir seviyedeydik. Ama şampiyonluğu alacak kalitemizin olduğunu biliyoruz." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.Skora az katkı yaptığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Belhanda, "Öncelikle bu oynadığım mevkiye bağlı. Basın mensupları da görevlerini iyi yapmalı. Aynı mevkide oynamadığımı bilmeleri gerek. Her defasında maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Oysa 10 numara değilim. Badou ve ben aynı pozisyonda oynuyoruz. Benim eski pozisyonumda oynayan futbolcular da daha fazla gol atmıyor. İkimiz aynı pozisyonu paylaşıyoruz. İkimiz de birer 8 numarayız. Artık bunu kafalarına sokmaları gerek. Çünkü her defasında beni 10 numara yapıyorlar. Sanki gerçek 10 numaraymışım gibi. Ama 10 numara oynamıyorum. 8 numara oynuyorum. Daha çok oyunu organize eden kişiyim. Golcü değilim. Benden gol atmam beklenmiyor. Bana gol atmam için para verilmiyor. Oyunu kurmam ve yaratıcılık sergilemem isteniyor." sözleriyle de basını eleştirdi.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica eşleşmesini de değerlendiren Belhanda, zor iki maç olacağını ve turu geçmek için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi. Faslı oyuncu, "Bunlar Avrupa maçları ve her zaman önemli. Benfica gibi Avrupa Ligi maçları oynamaya alışık bir takımla karşılaşmak. Bize tecrübe kazandırır. Zor bir maç olacak ama biz de zorlu bir takımız. Bu iki ayaklı bir maç olacak. Tur atlamak için her şeyi yapmak gerekecek." yorumunu yaptı.