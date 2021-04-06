Geçen sezon pandemi döneminin başlamasıyla düşüşe geçen Galatasaray, son beş haftada çok kötü bir performans ortaya koydu. Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Hatayspor maçlarından mağlup ayrılan sarı kırmızılılar son beş haftada sadece Kayserispor'u mağlup edebildi. Yönetimin bu duruma isyan ettiği de gelen bilgiler arasında.



Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör Fatih Terim'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.



FUTBOL İSYAN ETTİRİYOR



Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.



ELEŞTİRİLER KULAĞINA GİDİYOR!



Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.



DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI



Sosyal medyada ise taraftarların Fatih Terim'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.







