Yılmaz Vural: 'Galatasaray'ın golü böyle iptal edildi'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.



Skor 2-2'yken Beşiktaş'ın Ghezzal ile öne geçtiği gol öncesi Cenk Tosun'un topu elle kontrol ettiğini ve iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Vural, Galatasaray - Karagümrük maçında benzer şekilde sarı kırmızılı takımın golünün iptal edildiğini savundu.



İşte Yılmaz Vural'ın sözleri:



"Geçen Galatasaray maçında böyle bir gol iptal edildi. Bu VAR niye var kardeşim. Hakem bana diyor ki, 'Hocam top sizin oyuncuya geldi' diyor. Orta sahada avantaj mı olur. Top bizim oyuncumuza gelmedi, Ghezzal'a geldi. Canımız yandı.



Üstüne basa basa söylüyorum, dün Galatasaray maçında benzer şekilde gol iptal edildi. O VAR'daki kardeş, bir sürü vebali boynunda taşıyor. O kadar kanıksadık ki, her hafta bir hoca bunları söylüyor. Yapmayın kardeşim.



Geçen hafta penaltı vardı son dakikada. Vermedi hakem. 'VAR bir şey demedi' diyor. Pozisyondan 10 saniye sonra maçı bitirdin. Ne ara VAR'la konuştun. Bırakın bu işleri kardeşim.



Rica ediyoruz. Kimse bu ricaları dikkate almıyor. Eski tas, eski hamam. Nereye kadar böyle bilmiyorum."



