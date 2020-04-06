Yıldız isim memleketini unutmadı

Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, doğduğu şehrin koronavirüsle mücadelesine önemli bir katkı yaptı.Ülkesi Arjantin'in koronavirüsle mücadelesine katkı sağlamak isteyen Martinez'in doğduğu şehir olan Bahia Blanco'da yer alan bir devlet hastanesine bağış yaptığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Lautaro Martinez'in 3350 litre el dezenfekte jelinin yanı sıra 100 bin adet aldiven bağışını ilgili kurumlara yaptığı belirtildi.Dünyada 2019 sonunda Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında şu ana kadar resmi rakamlara göre 1.2 milyondan fazla enfekte olduğu belirtiliyor.