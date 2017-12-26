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Yeşilgiresun Belediyespor'da Uvalin dönemi bitti

Yeşil-beyazlı ekipte başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesi feshedildi. Detaylar burada...

Kaynak: AA
Yeşilgiresun Belediyespor'da Uvalin dönemi bitti
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26 Aralık 2017 15:30
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği kaydedilerek, Sırp teknik adama bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi. 

Uvalin, bu sezon yeşil-beyazlı takımın başında 12 karşılaşmaya çıkarken, Yeşilgiresun Belediyespor bu maçlarda 4 galibiyet elde edebildi.

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