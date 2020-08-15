Yeni transferler oynadı, Fenerbahçe 4-0 kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ilk hazırlık maçına çıktı.

Haber; Sporx.com
Yeni transferler oynadı, Fenerbahçe 4-0 kazandı
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15 Ağustos 2020 18:56
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler karşılaşmada 4-0'lık skorla galip geldi.

Erol Bulut'un ekibinde golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve dakikalar 73'ü gösterdiğinde Mevlüt Erdinç kaydetti.

Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi

Fenerbahçe'nin ikinci yarı 11'i: Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Garry Rodrigues ve Mevlüt





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