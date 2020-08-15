Yeni transferler oynadı, Fenerbahçe 4-0 kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler karşılaşmada 4-0'lık skorla galip geldi.
Erol Bulut'un ekibinde golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve dakikalar 73'ü gösterdiğinde Mevlüt Erdinç kaydetti.
Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi
Fenerbahçe'nin ikinci yarı 11'i: Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Garry Rodrigues ve Mevlüt
Sarı lacivertliler karşılaşmada 4-0'lık skorla galip geldi.
Erol Bulut'un ekibinde golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve dakikalar 73'ü gösterdiğinde Mevlüt Erdinç kaydetti.
Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi
Fenerbahçe'nin ikinci yarı 11'i: Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Garry Rodrigues ve Mevlüt