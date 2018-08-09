Yeni sezonda Turkcell'den taraftara dijital destek

'Futbol coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz'

Dünyanın ilk dijital operatörü ve TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in futbol kulüplerine verdiği destek devam ediyor.Daha önce Trabzonspor'a özel 61Cell, Bursasporlu taraftarlar için Bursa Mobile isimli özel hatları piyasaya süren Turkcell, Galatasaray'la da dijital bir iş birliğine giderek sarı kırmızılı taraftarlara 'Sarı', 'Kırmızı' ve 'Şampiyon' adında 3 destek paketi hizmete sunmuştu.Bu iş birlikleri çerçevesinde, gol başına taraftarlara hediye internet, GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair haber, röportaj gibi takıma dair tüm haber içeriklerine ulaşma imk,nı sunan Turkcell, yeni sezonda da takımlarının renklerine gönül verenleri ihmal etmedi.Süper Lig'de 2018-2019 Sezonunun başlaması şerefine Turkcell, 61Cell, Bursa Mobile ve Galatasaray destek paketi sahibi taraftarlara 1 GB hediye internet verecek.Futbolda bir dijital devrim yaşandığını ve bu devrimi, futbol kulüpleriyle yapılan gelir getiren iş modelleriyle desteklediklerini dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün "Modern futbol dünyası dijitalleşiyor. Kulüplerin geleceği de bundan geçiyor. Yeni sezonda da tüm taraftarları, takımlarını desteklemeye ve futbol coşkusunu hem statlarda hem de dijital ortamlarda yaşamaya davet ediyorum. Ve bunun için de dijital iş birliğine gittiğimiz kulüplerin taraftarlarına hediye 1 GB internet hediye ediyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tüm takımlara, taraftarlara ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.