Yeni Malatyaspor, Yalçın Koşukavak'a yöneldi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un teknik direktör arayışı sürerken, yönetimin Yalçın Koşukavak'ı gündemine aldığı öğrenildi.



Yeni Malatya'nın haberine göre; Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçireceği isimlerle ilgili çalışma yürüten Yeni Malatyaspor yönetimi, şuana kadar hiçbir isimle anlaşma sağlayamadı.



Süper Lig'de 26.haftada Malatya'da oynanan ve 3-2 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmeyi fesheden yönetim, ilk olarak Okan Buruk ve Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı.



Takım, geride kalan 3 haftada maçlara sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp antrenörü Hakan Çalışkan nezaretinde çıkarken, yönetim ise teknik direktör arayışını sürdürüyor.



Yönetim, Okan Buruk ve Alex de Souza'dan olumsuz cevap alması üzerine rotayı Tamer Tuna'ya çevirmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Sonrasında yapılan ikinci görüşmenin olumlu geçtiği iddia edilirken, sonrasında tarafların anlaşmadığı öğrenildi.



Yeni Malatyaspor yönetiminin Tamer Tuna'yla anlaşmaması nedeniyle rotasını Yalçın Koşukavak'a çevirdiği öğrenildi.



49 yaşındaki UEFA-Pro lisans sahibi Yalçın Koşukavak daha önce Altay, İstanbulspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor ve Denizlispor takımlarını çalıştırdı.



