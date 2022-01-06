Yeni Malatyaspor'da iki eksik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da, iki futbolcu bu müsabakada forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'da iki eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2022 14:04
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlılar, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.