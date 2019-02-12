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Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçına büyük ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor'un evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçına taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçına büyük ilgi
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12 Şubat 2019 15:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekip ligin 22'nci haftasında sahasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ı konuk edecek. 36 puanla 3'üncü sırada yer alan Beşiktaş ile ligin 4'üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor'lu taraftar bu maça ilgi gösteriyor. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya stadında gerçekleşecek karşılaşmanın biletleri geçen hafta Cuma günü 20- 30- 40- 45- 60 ve 80 TL'den satışa sunuldu. Sarı- kırmızılı taraftarlar için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 11 bin bilet satılırken, siyah- beyazlılar için ayrılan bin 287 kişilik biletler tükendi.

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