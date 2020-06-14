Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 2 ay evde kalan milli yelkenciler, normalleşme süreciyle denizde antrenmanlarına başladı.



Uluslararası birçok yarışmada madalyalar kazanan milli yelkenciler, antrenörleri eşliğinde Marmara'nın mavi sularına yelken açıyor.



Yelken yapacakları kıyafetlerini giyip kulübe gelen sporcular, ateşleri ölçüldükten sonra yelkenlerini hazırlayarak denizde antrenman yapıyor.



Yelkenciler gün boyunca laser ve optimist sınıflarında farklı saatlerde denize çıkarak, 14-21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Yelken Şampiyonası'na hazırlanıyor.



- "Kulüpte gerekli salgın tedbirlerini aldık"



Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Hakan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle yeniden denizde çalışmaya başlamanın sporcuları sevindirdiğini söyledi.



Şampiyonalar için çalışmalara başladıklarını belirten Şahin, "Pandemi sürecinde kulübümüzün sporcuları antrenörle birlikte canlı bağlantılarla kondisyon çalışmaları yaptı. Bir antrenör de sporculara teorik eğitimler verdi. Sporcularımız bu süreçte yelkenden uzaklaşmadan bilgilerini canlı tutmaya çalıştı." dedi.



Şahin, sporcuların salgın konusunda herhangi bir risk olmadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Kulübümüzde gerekli tedbirlerimizi aldık. Bir arada çok yoğunluk olsun istemiyoruz. Sabah ve öğlen iki grup şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Milli sporcu Meriç Erdağlı ise salgın sürecini evde dinlenerek, spor yaparak ve ders çalışarak geçirdiğini dile getirdi.



Salgın sürecinde güvenle yapılacak en güzel sporlardan birinin yelken olduğunu anlatan Erdağlı, "Evde olabildiğince kondisyon çalışması yaptım. Normalleşme süreciyle denize geri döndük. Bu tamamen rahatlayacağımız, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor. Kulübe gelirken maskemizi takıyoruz. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum." ifadelerini kullandı.



Sporculardan Melek Pehlivanoğlu ise denizde yeniden antrenman yapmaya başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.



Kulüpte de sosyal mesafeye dikkat ettiklerini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Ellerimizi dezenfekte edip antrenmanlarımıza başlıyoruz. Daha sonra denize çıkıyoruz zaten, denizde hiçbir yakınlık olmuyor. Bu sene Dünya Şampiyonası ertelendi ama Avrupa Şampiyonası daha ertelenmedi. Biz de ülkemizi burada temsil etmek için antrenmanlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



