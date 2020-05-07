Yekta Kurtuluş: "Umarım üzerimizde aşı denemezler"

Eski Galatasaraylı Yekta Kurtuluş koronavirüs önlemlerinin sürdüğü dönemde futbol sezonuna başlamak için yapılan çalışmaları eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Yekta Kurtuluş: 'Umarım üzerimizde aşı denemezler'
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07 Mayıs 2020 23:26
Antalyaspor'un deneyimli futbolcusu Yekta Kurtuluş sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Yekta Kurtuluş koronavirüs önlemlerinin sürdüğü günlerde sezonun başlamasına ilişkin çalışmalara tepki göstererek dikkatleri üzerine çektı.

Yekta Kurtuluş'un twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Sağlık bakanlığının ve bilim kurulunun sorumluluk kabul etmediği bir ortamda çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir sonraki adım üzerimizde aşı denemek olmaz umarım. Tüm meslektaşlarıma ve bu süreçte görev alacak emekçilere sağlık diliyorum. İyi olan kazansın"

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