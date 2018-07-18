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Yaya Toure için özel operasyon! Türkiye'ye doğru...

Yaya Toure için çalışma başlatan Beşiktaş, 8 yıllık Manchester City kariyeri sonrasında boşta bulunan tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak takımına kazandırmak istiyor. Yönetim, başka kulüplerin de yarışta olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Kaynak: Fanatik
Yaya Toure için özel operasyon! Türkiye'ye doğru...
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18 Temmuz 2018 09:13
Yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar'ın son olarak gündemine flaş bir ismi aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal'ın, 8 yıllık Manchester City macerası sona eren ve boşta bulunan Yaya Toure'yi listesine eklediği bildirildi.

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilmesinin ardından tecrübeli futbolcuya flaş bir yeşil ışık yakarak temaslara başlayan Kara Kartal, dünyaca ünlü bir markayı kadrosuna bedelsiz olarak katmayı planladığı ifade edildi.

Adeta kupa canavarı!

Kariyerinde daha önce; Manchester City'ye ek olarak Barcelona ve Monaco gibi dev ekiplerde de forma giyen Toure; Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga gibi dev organizasyonlarda şampiyonluk yaşamıştı.

Manchester City'de görev yaptığı 8 sezonda 316 karşılaşmada forma giyen ve 83 gollük performans ortaya koyan Toure, orta sahanın ortasına ek olarak ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.



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