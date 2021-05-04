Yasin Öztekin'in Süper Lig inadı!

Samsunspor'un devre arasında Süper Lig ekibi Sivasspor'dan renklerine bağladığı Yasin Öztekin, son haftalardaki performansıyla parmak ısırtıyor.



34 yaşındaki kenar oyuncusu, çıktığı son 3 maçta da gol atma başarısını gösterdi. Sırasıyla, Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Yasin, olası bir Play-Off durumunda Samsunspor'un en önemli gol ayaklarından biri olacak.



Tecrübeli futbolcunun performansının Kırmızı-Beyazlı kulüpte alınan kadro dışı kararları, Başkan Yüksel Yıldırım'ın Samsun'a gelişinin ardından artması da dikkatlerden kaçmadı.



Yasin Öztekin bu sezon Samsunspor forması altında 15 maça çıktı. Toplamda 1243 dakika süre alan yetenekli oyuncu 6 gol 4 asist kaydetti. [Samsun Hedef Halk / Ergin Caner Cabbar]



