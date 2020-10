Wright, Jordan hakkında "bilinmeyenleri" açıkladı

Fox Sports analisti Nick Wright, efsane oyuncu Michael Jordan hakkında "medyanın anlatmak istemediklerini" açıkladı.



Wright, bilindiği gibi, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in en büyük savunucularından biri. Spor analisti, yıllardır LeBron'u savunmaya ve kendisini Michael Jordan'ı aşan bir statüye yükseltmeye çalışıyor.



Nick bu girişimlerde çoğunlukla başarısız olsa da, denemeyi bırakma gibi bir niyeti bulunmuyor.



2020 şampiyonluğu kutlamalarının ardından Wright, Bulls süperstarının "mükemmele" veya "dokunulmaza" yakın olmadığını göstermeye çalışarak, en ayarsız MJ yorumlarından birini yaptı:



"Bu tartışmayı üç yıldır televizyonda yapıyorum ve şimdi yapmak üzere olduğum şeyi asla yapmak istememiştim. Büyük Michelle Obama'dan alıntı yapacak olursak, ben diğerleri alçaldığında hep yükseğe çıkmaya çalışırım. Şu anda yapmak üzere olduğum şeyin aksine, her zaman pozitif bir yolda ilerlemeye çalıştım: bu da size medyanın Michael Jordan hakkında bilmenizi istemediği şeyleri anlatmak. İşte bazı gerçekler:



Scottie Pippen oraya varmadan önce, tam bir kaybedendi. Normal sezonda asla 0.500'ün üzerine bile çıkamadı. Larry Bird, o lige girdiğinde en iyi oyuncuydu. Playofflarda Michael, Larry'yi kaç kez yendi biliyor musunuz? Playofflarda demek istemiyorum, tek bir playoff maçında demek istiyorum. Bunun cevabı sıfır.



Jordan'ın tüm kariyeri boyunca Doğu'da üç süper takım vardı: Celtics, Pistons ve Magic. Bu üç takıma karşı kariyer playoff serisi rekoru 2-6.



Doğu'dan bahsetmişken, Pistons gittiğinde, Doğu'daki kaç takımın - Jordan'ın şampiyonluk yarışının tamamında - birden fazla Hall of Fame oyuncuya sahip olduğunu biliyor musunuz? Birincisi, Michael'ın takımı. Pippen vardı ve sonra Pippen ve Rodman vardı.



Ve son olarak, Jordan'ın kariyerinin altı yıl sürdüğünü varsaymamız. Herkes Michael'ın gözetiminde başarıya ulaştı. Biz sadece olmamış gibi davranıyoruz. Larry kazandı, Kareem kazandı, Magic kazandı, Isiah kazandı, Hakeem kazandı, Drexler kazandı, Shaq kazandı, Kobe kazandı, Robinson kazandı ve Duncan kazandı."



Jordan ile LeBron'u karşılaştırırken birçok avantaj görülebilir. MJ, normal sezonda ve playofflarda, LeBron'dan maç başına daha fazla sayı ortalamasına, daha fazla şampiyonluğa, daha fazla MVP ödülüne, daha fazla Finaller MVP'si ödülüne, daha fazla savunma beşleri seçimine ve çok daha fazla sayı krallığına sahip.



LeBron, asistler ve ribaundlarda MJ'i geride bırakırken, Bulls efsanesi kalan birçok kategoride (Win-share, PER), LeBron'a üstünlük sağlıyor.