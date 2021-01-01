"Wolves eğer Simmons'ı alacaksa, üçüncü bir takım şart!" iddiası

Minnesota Timberwolves'un elinde 'hemen kazanmaya yönelik varlıkların olmaması' durumunun, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın takasını engellediği iddia edildi.



Timberwolves başkanı Gersson Rosas'ın, Anthony Edwards ve Karl-Anthony Towns'ın oluşturduğu çekirdek grubun bulunduğu kadroyu değiştirecek bir hamle yapma peşinde olduğu bildirilmişti.



Lakin yakın zamanda çıkan bir rapor, Minnesota'nın bir Simmons takasında Philadelphia'ya sunabileceği 'hemen kazanmaya yönelik' varlıklara sahip olmadığını gösterdi.



The Athletic'den Jon Krawczynski, Simmons'ı Philadelphia'dan almak için, Timberwolves'un muhtemelen üçüncü bir takıma ihtiyacı olacağını belirtti:



"Wolves'un Sixers ile Simmons üzerine görüşmeye devam ettiği, ancak Sixers'a şampiyonluk peşinde koşarken sağlayabileceği hemen kazanmaya yönelik varlıkların eksikliğinin bir engel olduğu söylendi.



Sixers'ın sürecine daha hızlı etki edecek varlıkları edinmek için kesinlikle üçüncü bir takımın olması gerekecek ve bu da karmaşık bir durum."



