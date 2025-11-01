01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-042'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-045'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-015'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-016'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-016'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-085'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Wolverhampton'da Vitor Pereira'nın kabusu devam ediyor!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, deplasmanda Fulham'a 3-0 mağlup oldu.

01 Kasım 2025 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, deplasmanda Fulham ile karşılaştı. 

Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kouassi Ryan Sessegnon, 62. dakikada Harry Wilson ve 75. dakikada kendi kalesine Yerson Mosquera kaydetti. 

Öte yandan Wolverhampton'da Emmanuel Agbadou, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

WOLVES'İN KABUSU DEVAM EDİYOR!

Bu sonuçla birlikte Fulham'ın ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisi bitti. Ligde galibiyeti bulunmayan Wolves ise 8. yenilgisini aldı. Vitor Pereira'nın öğrencileri, bu süreçte sahadan 2 kez de beraberlikle ayrıldı. 

11 puana ulaşan Wolves, 14. sıraya yükseldi. 2 puanı olan Wolverhampton ise ligin dibine demir attı. 

Premier Lig'in 11. haftasında Fulham, Everton'a konuk olacak. Wolverhampton ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
