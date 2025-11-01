İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.



Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



Fulham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kouassi Ryan Sessegnon, 62. dakikada Harry Wilson ve 75. dakikada kendi kalesine Yerson Mosquera kaydetti.



Öte yandan Wolverhampton'da Emmanuel Agbadou, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



WOLVES'İN KABUSU DEVAM EDİYOR!



Bu sonuçla birlikte Fulham'ın ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisi bitti. Ligde galibiyeti bulunmayan Wolves ise 8. yenilgisini aldı. Vitor Pereira'nın öğrencileri, bu süreçte sahadan 2 kez de beraberlikle ayrıldı.



11 puana ulaşan Wolves, 14. sıraya yükseldi. 2 puanı olan Wolverhampton ise ligin dibine demir attı.



Premier Lig'in 11. haftasında Fulham, Everton'a konuk olacak. Wolverhampton ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.





