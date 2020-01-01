Wojnarowski uzaklaştırma aldı, NBA oyuncularından destek gördü!

ESPN kıdemli yazarı Adrian Wojnarowski'nin, Missouri senatörü Josh Hawley'ye NBA formalarının arkasında sosyal adalet mesajlarının kullanımı ile ilgili küfürlü e-posta yanıtı nedeniyle ESPN tarafından uzaklaştırma cezası aldığı açıklandı ve NBA oyuncuları bu duruma tepkilerini gösterdiler.



Wojnarowski, bu e-posta için daha sonra özür dilemişti.



Uzaklaştırma cezasının ne kadar süreceğinin bilinmediği kaydedildi.



ESPN, Cuma günü yaptığı açıklamada, "ESPN için çalışan herkesin, Adrian'ın Senatör Hawley'e verdiği gibi bir cevap vermesi affedilemezdir. Bu konuyu doğrudan Adrian ile görüşüyoruz ve bu konuşmaların içeriği kendi aramızda kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



NBA OYUNCULARINDAN DESTEK GELDİ!



Bazı oyuncular durumu değerlendirmede daha mizahi bir yaklaşım izledi.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "#FreeWoj" hashtag'iyle tweet attı ve uzaklaştırma haberi sonrasında Wojnarowski'yi destekleyen oyunculara katılmış oldu.



Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie de "#FreeWoj" şeklinde bir tweet attı, fakat bir karşılaştırma durumunda The Athletic'ten Shams Charania'nın tarafında olduğunu belirtti.



Denver Nuggets guardı Jamal Murray ve LA Clippers guardı Lou Williams da "#FreeWoj" şeklinde tweet attıkları görüldü.



