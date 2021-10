Williams: "Ayton'ın, istediği kontratı kazanmasını sağlamak benim işim!"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, Deandre Ayton'ın Suns ile olan sözleşme durumu hakkında konuştu.



Williams kısa süre önce The Athletic'den Sam Amick ile konuşurken, Ayton'ın sözleşme durumu hakkında yorum yaptı ve amacının "adamlarının maç ve para kazanmasına yardımcı olmak" olduğunu belirtti:



"Her şeye rağmen yine basketbol oynuyorsunuz ve hepimize yine de para ödeniyor. Başka kimse adına konuşamam ama benim amacım, bu adamların maç ve para kazanmasına yardımcı olmak. Yani bir adam istediğini alamadığında ve (iki taraf) anlaşamadığında, yeterince iş yapmamışım gibi algılıyorum. Benim işim bu ve bu duruma bu şekilde bakıyorum.



(Ayton'ın) durumuyla ilgili her şeyi duydum ve arada geçen konuşmalarla ilgili özel bilgiler bana da aktarıldı. Sahadaki bir lider olarak, bu benim ciddiye aldığım bir şey.



Bu adamlar benim sayemde para kazanmıyorlar, ancak istediklerini alamadıklarında veya müzakereler ters gittiğinde, kendi kendime 'Pekala, onlara nasıl yardım edebilirim?' diyorum, çünkü benim işim o adamın tüm bu hedeflere ulaşmasına yardım etmek. Ben olaya böyle bakıyorum."



Ayton, bu sezon 13.0 sayı ve 11.3 ribaund ortalamalarına sahip.