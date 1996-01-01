"Westbrook setleri bozup durdu, doğaçlama oynadı" iddiası!

Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook'un, 2020 NBA playofflarının ilk turunda, takımın Oklahoma City Thunder'a karşı 6. maçında hücum setlerine uymayıp, doğaçlama ilerlediği iddia edildi.



The Athletic'den Sam Amick, Westbrook'un "defalarca setleri bozduğunu ve en önemli anlarda kendini aksiyona zorla sokmaya çalıştığını" bildirdi.



Playofflar, Westbrook'u geçtiğimiz yaz Chris Paul karşılığında alma riskini kapsıyordu.



2017 MVP'si, playofflarda 17.9 sayı, 4.6 asist ve 3.8 top kaybı ile üç sayılık mesafeden %24.2 şut ortalamaları elde etmişti.



Amick'e göre James Harden, takım arkadaşı Westbrook'a geniş bir alan vermeye istekliydi, çünkü Russ'ın bu şekilde iyi halini yeniden keşfetmesine yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Normal sezonda Westbrook, maç başına 27.2 sayı ve 7.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bunun yerine Westbrook, Houston'ın hücumunu aşağı çekmişti. Rockets'ın, NBA'com'a göre Westbrook benchteyken +6.9, sahadayken de -6.1 net reytingi olduğu görülmüştü.



"%100 SAĞLIKLI DEĞİLDİM"



Westbrook, Los Angeles Lakers'a Batı Konferansı ikinci turunda elendikleri 5. maç sonrası, kuadriseps sakatlığından tam olarak iyileşmediğini ve playofflarda en iyi durumunda olmadığını itiraf etmişti.



NBA'de sezonun yeniden başlatılmasından önce koronavirüs için pozitif test sonucu alan Westbrook, Houston'ın ilk dört playoff maçını kaçırmıştı.



Russ, gazetecilere şunları söylemişti:



"Bu çok sinir bozucu. KOVID'e yakalandığım için, 21 gün boyunca antrenman yapmadan oturmak zorunda kalmıştım... Playofflar, oyununuzu yükselttiğiniz zamandır. O sırada sadece ritim yakalamaya çalışıyordum. Ama her şeye en başından başlayıp, sağlıklı olduğumdan emin olmam gerekli. En önemlisi bu."



